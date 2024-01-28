جامعة الزقازيق تشارك الشرطة في عيدها الـ72 بزيارة معرض المعدات بالأكاديمية

شاركت جامعة الزقازيق في احتفالات وزارة الداخلية بعيدها السنوي 72 للشرطة المصرية 2024، وزيارة معرض معدات وأجهزة الشرطة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

توطيد جسور الثقة بين أجهزة الدولة والشباب

وتأتي مشاركة الجامعة بمعرض عيد الشرطة تحت إشراف محمد متولي، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، والدكتور إسلام الديب، بمشاركة الطالب أحمد توفيق بكلية الطب، وفي السياق ذاته، فإن مشاركة الجامعة تحث على أهمية توطيد جسور الثقة والتعامل البناء بين أجهزة الشرطة والشباب والمؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة، حيث جاءت أهمية اللقاء في توعية الشباب بدور الشرطة وأجهزتها ومعداتها في حماية الأمن العام للدولة، وتعميق روح الولاء والانتماء والمشاركة لدى الشباب.

معارض منتجات قطاع السجون

وأظهر المعرض الذي أقيم في أرض المناورات الحية بأكاديمية الشرطة أحدث الأجهزة والمعدات الأمنية التي تستخدمها قطاعات الوزارة في سبيل حفظ الأمن وكشف الجرائم والحوادث، بالإضافة إلى أسطول من السيارات والدراجات النارية الحديثة المجهزة، كما ضم المعرض سيارات منافذ أمان التي أطلقتها وزارة الداخلية لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، ومعرض منتجات قطاع السجون للأثاث والمفروشات.

مؤسسات الدولة تشارك في معرض الداخلية

جدير بالذكر أن المعرض جاء بحضور عددا من قيادات وممثلي قطاعات الوزارة وأكاديمية الشرطة، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وطلبة المدارس والجامعات والكليات العسكرية والمعاهد الأزهرية، ووفد من الكنيسة المصرية وذوي الاحتياجات الخاصة والهيئات الإعلامية والصحفية والرياضين والفنانين وأسر الشهداء ومصابي الشرطة والضباط ممن أوفوا العطاء وبالخدمة وأسرهم، والذين تفاعلوا مع العروض المقدمة من طلاب كلية الشرطة.