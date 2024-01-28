أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة مطروح، والتي يترقبها الطلبة والطالبات خلال هذه الأيام، للتعرف عليها بعد أسبوع من انتهاء امتحانات النقل الثانوي على مستوى جميع المدارس.

تصحيح امتحانات الصف الأول الثانوي في محافظة مطروح

وحول موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة مطروح، قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن جميع لجان الكنترولات في المدارس الثانوية تعمل خلال هذه الأيام على تصحيح امتحانات الصف الأول، وجاري حالياً الانتهاء منها، والعمل على رصد النتائج في جميع اللجان بالمدارس تمهيداً لإعلانها في الإدارات التعليمية بـ«السلوم، وسيدي براني، والنجيلة، ومرسى مطروح، وسيوة، والضبعة، والعلمين»، بالإضافة إلى إدارة الحمام وبنجر السكر التعليمية.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة مطروح

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه فور الانتهاء من رصد وتبييض نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة مطروح، سيتم رفعها من المدرسة الثانوي إلى الإدارة التعليمية المختصة لاعتماد النتيجة من الإدارة والمديرية، ومن المستهدف إعلانها في جميع المدارس 2 فبراير المقبل، لإتاحتها أمام الطلاب وأولياء الأمور وتسليم شهادات بنتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول بشكل رسمي.