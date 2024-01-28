بعد تطويرها.. محافظ أسوان يستقبل وفدا من أهالي منطقة الطابية التاريخية

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وفدا من أهالي منطقة الطابية بوسط المدينة، والذين قدموا الشكر للمحافظ على ما قدمه من دعم لتنفيذ مشروع شامل لتطوير وتجميل المنطقة كجزء من جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية والمرافق العامة في مدينة أسوان.

وقدم الأهالي درعا للمحافظ تعبيرا عن امتنانهم وتقديرهم للجهود المبذولة في هذا المشروع وجميع المشروعات الأخرى التي تم تنفيذها في مختلف قطاعات العمل بمدينة أسوان، كان آخرها تحديث وتجديد البنية التحتية وتحسين وسائل النقل الداخلي، وبالأخص القضاء على ظاهرة السيارات الربع نقل المعروفة بـ«الكبود».

وتضمنت أعمال التطوير أيضًا مشروع تجميل وتحسين ممشى أهل مصر على طول الكورنيش القديم والكورنيش الجديد لمدينة أسوان، بطول يبلغ 13 كيلومتر، وكذلك إعادة تطوير حدائق درة النيل والسلام وميدان المحطة والسوق السياحي القديم، بطول 2400 متر.

كما شهدت محافظة أسوان تطوير طريقي كيما والسماد، وإحياء مشروع الإسكان المميز المعروف بـ«حي اللوتس» بالإضافة إلى العمل على مشروع تغطية مصرف السيل وإنشاء كوبري السيل العلوي والكوبري البديل لخزان أسوان.