ينتظر طلاب الصف الأول الثانوي للمدارس الثانوية العامة الرسمية واللغات والخاصة بسوهاج، موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة سوهاج، عقب انتهاء الامتحانات منذ أكثر من 10 أيام، ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة نتيجة المواد الأدبية والعلمية لاختيار التخصص الذي يناسبهم أكثر.

وضمت الامتحانات المواد العلمية والأدبية الأساسية التي تضاف للمجموع والمواد غير الأساسية التي لا تضاف للمجموع.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة سوهاج

قال الدكتور ياسر محمود، وكيل مديرية التربية والتعليم لـ«الوطن» إن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة سوهاج سيكون خلال الأسبوع الجاري، حيث شارفت المدارس والإدارات التعليمية على إنهاء التصحيح ورصد الدرجات، ويجري إعداد كشوف النتيجة لاعتمادها رسميا من محافظ الإقليم.

طرق الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة سوهاج

وأضاف وكيل تعليم سوهاج، أنه في موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة سوهاج، سيتم إعلان رابط رسمي للمديرية يضم النتيجة بالاسم ورقم الجلوس، فضلا عن أنه يمكن معرفة النتيجة ورقيا بالاسم فقط بالمدارس والإدارات التعليمية المختلفة، للطلاب بالمدارس التي امتحنت إلكترونيا والتحقت بالمنظومة الإلكترونية أو طلاب الامتحانات الورقية.