وكيل تعليم كفر الشيخ: استمرار أعمال الرصد والتصحيح بالكنترولات

تابع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال الرصد والتصحيح داخل كنترولات القطاعات الثلاثة للشهادة الإعدادية العامة وهي «قطاع كفر الشيخ - قطاع دسوق - قطاع الحامول»، لمتابعة تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024.

وكيل الوزارة: أعمال التصحيح مستمرة

وحّث وكيل الوزارة، مشرفي التصحيح على الدقة في أعمال التصحيح، والتأني في أعمال رصد درجات طلاب الشهادة الإعدادية، وكذلك المراجعات النهائية، مشدداً على السرية الكاملة في العمل، مؤكداً أنّ أعمال التصحيح مستمرة.

ووجّه وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، حديثه إلى مشرفي التصحيح قائلاً: «الأهم إعطاء كل طالب حقه، وليست سرعة إعلان النتيجة»، محذراً من الوقوع في الأخطاء، وبخس الطلاب حقوقهم.

61 ألفاً و296 طالباً وطالبة عدد طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 61 ألفاً و296 طالباً وطالبة، أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ343 لجنة امتحانية في 3 قطاعات مُقسمة إلى قطاع كفر الشيخ وضم 124 لجنة، وقطاع دسوق وضم 122 لجنة، وقطاع الحامول وضم 97 لجنة.