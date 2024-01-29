5 إرشادات لرفع إنتاجية فدان القمح لـ30 إردبا.. منها استخدام «اليوريا»

يسعى الفلاحون خلال موسم زراعة القمح إلى تعزيز ورفع معدل الإنتاج، للحصول على محصول وفير يكفي للتخزين والتجارة والتوريد لصوامع الغلال، لذا تستعرض «الوطن» عدة طرق لزيادة إنتاج الفدان لأكثر من 30 إردبا، وفقا للمهندس الزراعي أحمد أسامة علوان.

استخدام اليوريا

ويوضح المهندس الزراعي لـ«الوطن»، أن هناك خطوات لرفع إنتاجية القمح للفدان، من خلال اتباع الطرق التالية:

- اختيار موعد زراعة مناسب مع صنف تقاوي قمح مناسب، مع اختيار الموعد الدقيق لري المحاياة.

- استخدام اليوريا في بداية الزراعة، خاصة أن محصول القمح شتوي، أي يزرع في ظل انخفاض درجات الحرارة، حيث تحتوي اليوريا على نيتروجين وكربون وهيدروجين وأوكسجين، وهذه المكونات تمثل 92% من غذاء القمح، وتساعده على النمو بغزارة.

- رش عناصر صغرى كل 15 يوما، بدءا من زراعة القمح حتى الحصاد، مع ضرورة خلط العناصر بسكريات كحولية أو أحماض أمينية يمكن شرائها من محلات الأسمدة والمبيدات.

- رش 3 رشات متكررة بعد مرحلة التزهير، إذ يتم رش زنك، نحاس، زنك لاتاحة طول السنبلة، ونحاس لتكوين بروتين الجلوتين.

- تزويد البوتاسيوم، وتثبيت الآزوت وتقليل الفوسفور بعد مرحلة التزهير.

وأكد «علوان»، أنه من خلال اتباع هذه الخطوات رفع إنتاجية فدان القمح الواحد وتحقيق 30 إردبا.