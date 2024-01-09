«زراعة الشرقية»: «ازرع» تستهدف تنمية المزارع الصغيرة وزيادة رقعة القمح

قال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن مبادرة ازرع تستهدف صغار المزارعين، موضحًا أنّها مبادرة برعاية التحالف الوطني الأهلي التنموي وتديرها الهيئة القبطية الإنجيلية تحت قيادة وزير الزراعة السيد القصير، تستهدف توسعة المساحة المنزرعة من القمح والمحاصيل الاستراتيجية وتجويد الأصناف المنزرعة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، لـ«الوطن»، أنّ مبادرة التحالف الوطني تسير جنبا إلى جنب مع الدولة وانطلقت مستهدفة تنمية الزراعة ودعم المزارعين الصغار، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى التوسع في الرقعة الزراعية من القمح بتوفير التقاوي عالية الإنتاجية هذا، إضافة إلى المحاصيل الاستراتيجية الأخرى التي ترعاها الدولة وتعمل على التوسع في زراعتها.

استثمار المبادرة وتوسعة زراعة القمح

وأشار إلى أنّه يتم عقد لقاءات مع المزارعين المستهدفين في مبادرة ازرع لشرح مبادئ المبادرة وقواعدها وأهدافها؛ للتسهيل عليهم وبالتالي قدرتهم على التعاون واستثمار المبادرة المقدمة إليهم لتوسعة الرقعة الزراعية، وزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية أبرزها القمح.

توعية المزارعين وإرشادهم لاستثمار المبادرة

وأضاف أن اللقاءات تستهدف توعية المزارعين وتقديم ندوات إرشادية ومدارس حقلية وتعريف بكيفية تجهيز الحقل وأولى الخطوات حتى مرحلة حصاد المحصول وكيفية مواجهة تغيرات المناخ ومكافحة الآفات وتطبيق الأساليب الزراعية الحديثة؛ لتحقيق نهضة في الزراعة وإجابة استفسارات المزارعين.