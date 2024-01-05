«زراعة الوادي الجديد»: مبادرة «ازرع» تستهدف توفير تقاوي القمح بتخفيضات 50%

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الوادي الجديد، إنّ مبادرة «ازرع» تستهدف توفير التقاوي لمحصول القمح بتخفيضات 50%، بدعم الكنيسة الإنجيلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشددًا على أن هناك إقبالا كبيرا من المزارعين عليها.

وأضاف «المرسي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر: «وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتوفير تقاوي المبادرة، ووزعناها على مستوى قرى ومراكز قرى الوادي الجديد».

إنتاج أكثر من مليون طن قمح

وتابع وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الوادي الجديد: «في العام الماضي زرعنا 436 ألف فدان وأنتجنا أكثر من مليون طن قمح، وجرى تنفيذ مبادرة في محافظات أخرى، وحققت نجاحا كبيرا؛ إذ تخفض ثمن التقاوي بنسبة 50%، وجرى توزيع التقاوي على كل قرى المحافظة، وننتهي من حصد الكميات التي وُزعت ضمن المبادرة، وحصرنا حوالي 310 آلاف فدان خارج المبادرة».