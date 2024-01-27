«زراعة الشرقية»: وصلنا لـ94% من المستهدف لمحصول القمح

قال أشرف نصير، مدير عام الزراعة بمحافظة الشرقية، إن محافظة الشرقية تعد من أكثر المحافظات المصرية زراعة للقمح على مستوى الجمهورية، والتي وصلت لـ94% من المستهدف زراعته في المحافظة على مساحة 395 ألف فدان، وتم توريد 580 ألف طن للصوامع.

محافظة الشرقية أكثر المحافظات زراعة للقمح

وأضاف مدير عام الزراعة بمحافظة الشرقية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر شاشة الأولى المصرية، أن الدولة تولي اهتماما لزراعة القمح لزيادة الإنتاج من المحصول، سواء الزيادة الرأسية بزيادة إنتاج الفدان أو الزيادة الأفقية بزيادة المساحة المنزرعة، مشيرا إلى أن محصول القمح يتم تجهيزه من شهر سبتمبر، وزراعته تبدأ من 15 نوفمبر وحصاده يبدأ من 15 أبريل.

وتابع مدير عام الزراعة بمحافظة الشرقية، أن هناك 1355 حقلا إرشاديا لتوجيه الفلاحين والمزارعين لزراعة أصناف معينة وتوفير التقاوي اللازمة للأراضي والتركيز على استخدام نظم الري الحديثة، وذلك بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، والجهات المعنية مثل كلية الزراعة في جامعة الزقازيق ومراكز البحوث الزراعية.

وشرح مدير عام الزراعة بمحافظة الشرقية، أن المزارع هو العامل الأهم في منظومة زراعة القمح، مشيرا إلى أنه يوجد 3 مبادرات برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالاشتراك مع التحالف الوطني، لتوفير كميات من التقاوي بنصف الثمن للمزارع، إلى جانب مبادرة «شنودة» التي يتم تطبيقها في 3 مراكز لوفير التقاوي والطاقة الشمسية، وذلك لتحفيز المزارعين على زيادة إنتاجية القمح.