الفنان محمود حجازي عن مسلسل «حدوتة منسية»: من أحلى الحواديت اللي عشتها

شارك الفنان محمود حجازي، عبر حسابه بمنصة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، فيديو من كواليس تصوير مسلسل «حدوتة منسية».

وعلق «حجازي» على الفيديو، قائلا: «حدوتة منسية، وبعد عرض أولى حلقات الحدوتة المنسية من أحلى الحواديت اللي عشتها وكرم من ربنا، شكرا لكل الفنانين والفنيين والقائمين على العمل المحترم ده».

أبطال مسلسل «حدوتة منسية»

ويضم مسلسل «حدوتة منسية»، مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم سوسن بدر وأحمد فهيم وأحمد حجازي ومحمد علي رزق وهشام إسماعيل، وطارق صبري وريم سامي ونانسي صلاح وأمير صلاح الدين ودعاء حكم وهلا السعيد، وعبير منير وعبير صبري ورجوي حامد، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين، وإنتاج فانتدج برودكشن.