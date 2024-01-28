ضبط وإعدام 5 أطنان مخللات وغلق مصنع غير مرخص بالزقازيق 

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، يرافقه مراقبو أول الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ومفتشي مكتب الأغذية بإدارة الزقازيق.

مداهمة عدد من المنشآت الغذائية

جرى خلالها مداهمة عدد من المنشآت الغذائية، وتبين وجود مصنع للمخللات بمركز الزقازيق، به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويمثل خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، ويعمل دون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع.

ضبط 3 أطنان مخللات عبارة عن 30 برميلًا مخللًا

كما تم ضبط 3 أطنان مخللات عبارة عن 30 برميلًا مخللًا وزن البرميل 100 كجم لسوء التخزين، وتم إعدام 2 طن مخللات، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 2 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتحرير محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية

وأكد الدكتور هشام مسعود استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.