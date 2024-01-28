باحث أزهري: القراءة أهم مقومات الإيمان بالله.. وأمر إلهي

قال أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن القراءة تعلم الإنسان التعلم والتطور في حياته، لافتا إلى أن القراءة تفتح الأفكار والسلوك ويساعد الإنسان على الراحة في حياته.

وتابع العالم الأزهري، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «القراءة من أهم السبل التي تجعل الإنسان يفكر بعقله، وهي غذاء العقل، لذلك نجد الأمر الإلهي قبل بقية العبادات الصلاة والصوم هي القراءة».

وأضاف: «القراءة أمر من أهم مقومات الإيمان، لأن دون قراءة لا تستطيع أن تعرف الصلاة أو الصوم أو تقرأ القرآن الكريم، لا تسطيع أن تعرف العلم نفسه»، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.