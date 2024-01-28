أبرز فعاليات معرض الكتاب 2024 اليوم الأحد.. ندوات وأنشطة

يستعد معرض الكتاب 2024، اليوم الأحد لافتتاح أبوابه لاستقبال الجمهور في دورته الـ 55، في يومه الرابع على التوالي من الساعة الـ10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، ونرصد لكم في السطور التالية أبرز فعاليات اليوم الأحد.

فعاليات معرض الكتاب 2024 ليوم الأحد

وعن فعاليات معرض الكتاب 2024 لليوم الأحد 28 يناير التي تبدأ بندوة حول مؤتمر« الترجمة من العربية وإليها»، ويترأس المؤتمر الدكتور مصطفى رياض، في تمام الساعة العاشرة صباحاً

ويلي هذه الندوة في معرض الكتاب 2024، ندوة حول منهجية الإمكان في تطبيق حقوق الإنسان ويحاضر فيها الدكتورة آيات الحداد، وعصام شيحة – النائب محمد عبدالعزيز – محمود بسيوني في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

معرض الكتاب 2024 يستضيف ندوة بعنوان الفن والمجتمع

كما يستضيف معرض الكتاب 2024، ندوة بعنوان «الفن والمجتمع في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة» ويحاضر فيها الدكتور أحمد الشوكي والدكتور نادر عبدالدايم وسارة حازم، وذلك في تمام الساعة 12 ظهراً

كما ينظم معرض الكتاب 2024، ندوة آخري بعنوان التراث والتاريخ في أعمال يعقوب الشاروني ويحاضر فيها دكتورة أميمة جادو، والدكتور سليمان جادو والدكتورة ماجدة إبراهيم وأحمد عبدالعليم، في تمام الساعة الثانية ظهراً.

معرض الكتاب 2024 يختتم يومه الرابع بندوتين

ويختتم معرض الكتاب 2024 فعاليته بندوتين أولهما بعنوان لمحترفي النشر حلقة نقاش الذكاء الاصطناعي التحديات والإمكانيات بالنسبة لعالم النشر الأدب النرويجي والعالم العربي«الناشرون النرويجيون وآخرون»، في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وثانيهما بعنوان التخطيط الاستراتيجي لحرب أكتوبر بحضور اللواء أحمد يوسف عبدالنبي، واللواء طه السيد واللواء مجدي حجازي، وأحمد ناجي قمحة وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً.