خريطة التنزه في مصيف جمصة وصولا للمنصورة الجديدة.. «أسعار على قد الإيد»

يلجأ المواطنون في فصل الصيف إلى المناطق الساحلية في فصل الصيف للتخفيف من حرارة الجو، وتعد مدينة جمصة في الدقهلية، من المصايف التي يقصها الأهالي نظرا لأسعارها التي تكون في متناول كل الفئات والطبقات الاجتماعية.

جولة الوطن داخل مصيف جمصة السياحي

وترصد «الوطن» أماكن التنزه في مصيف جمصة وأسعارها، بداية من بوابة الدخول إلى المدينة التي تبلغ رسومها 5 جنيهات، ويكون التجول والتنقل داخل المدينة بواسطة «التوك توك» بـ5 جنيها، وفي المساء يكون «الطفطف» وسيلة التنقل في مدينة جمصة للاستمتاع بأجوائها ليلا، بسعر 5 جنيهات، ويزيد في الزحام والمواسم مثل الأعياد ويصل إلى 10 جنيهات.

يتراوح إيجار الشقق في المدينة بين 250 - 700 جنيه، وتكون متغيرة على حسب المواسم على حسب الموقع والمكان والخدمات وبالنسبة للفنادق الأسعار ثابتة تبدأ من 250 وحتى 1000 جنيه فما فوق، بحسب أحمد خالد أبو النور، سمسار بجمصة لـ«الوطن».

وتبلغ أسعار تأجير الشميات والكراسي أمام الشاطئ 50 جنيهًا، ويستطيع المواطن تأجير الشمسيات بواسطة سماسرة بأسعار أقل داخل كشك متواجد بالقرب من الشاطئ سعره يصل إلى 25 جنيهًا فقط، ويمكن للمواطن أن يأتي بأغراضه الشخصية مثل الكراسي وغيرها والجلوس أمام شاطئ جمصة دون الحاجة إلى تأجير والدخول إلى شاطئ جمصة بالمجان، ويبلغ عدد الشواطئ بها 18 شاطئا عامًا وشاطئا خاصًا.

أماكن ومتنزهات بأسعار رمزية في جمصة

وتتميز مدينة جمصة بموقعها الاستراتجي ووجود أماكن ومتنزهات عديدة للاستمتاع بها، ويوجد سوق رئيسية وسط مدينة جمصة أو الشماية، يتوفر فيه كل ما يحتاجه المصطافون.

مدينة 15 مايو بجمصة تمتاز بأسعار بسيطة والهدوء

وتوجد العديد من المتنزهات والحدائق والملاهي وأبرزها حديقة ابن لقمان، وحديقة الأندلس، وحديقة أم كلثوم، والدخول للحدائق مجانًا، وتوجد مدينة ألعاب للأطفال مثل ملاهي الكرنك، وملاهي الأندلس وأمون، وملاهي شارع عمر بن عبدالعزيز، تكون أسعارها رمزية تبدأ من 10 جنيهات فقط.

وللهدوء والابتعاد عن الضوضاء والأسعار والتكاليف البسيطة، يذهب إلى مدينة 15 مايو التي تبعد عن مدينة جمصة بـ5 دقائق فقط وعن المنصورة الجديدة بـ15 دقيقة فقط، وقريبة من البحر وتتميز بموقع جغرافي مميز وأسعار إيجار الشقق بها تبدأ من 150 جنيهًا فقط، والشمسيات على الشاطئ متواجدة بالمجان، بحسب أحمد خالد أبوالنور، سمسار بجمصة، لـ«الوطن».

مصيف المنصورة الجديد يضم كورنيش ذكي ومطور بنظام عصري

وعلى بعد ربع ساعة فقط، ينتقل المصطافون من مصيف جمصة السياحي وحتى مصيف المنصورة الجديدة التي تتربع في قائمة المدن الساحلية، وتعد من المصايف الذكية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة ومراقبة أمنيا عبر الكاميرات، وتواجد الجلسات الحديثة وعدد من المظلات الحديثة، إضافة إلى زرع عدد من الأعمدة الذكية وتوافر نظام الواي فاي داخل المصيف ووجود الكورنيش الذكي والمطور الذي صمم بشكل عصري والدخول إلى المصيف بالمجان، بحسب المهندس ياسر كحلة، نائب رئيس جهاز مينة المنصورة، لـ«الوطن».

ويستهدف المصيف كل فئات المجتمع وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لتبدأ المرحلة الثانية، وإنشاء صفوف من الكافيهات والمحلات التجارية وممر لركوب الدراجة بالمجان.