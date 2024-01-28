إزالة 24 حالة تعد على أملاك الدولة في الإسماعيلية.. وحملة مستمرة لمدة شهر

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب في الإسماعيلية، في تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة؛ ضمن اليوم الثاني من الحملة المكبرة التي انطلقت أمس السبت.

وقال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، في بيان رسمي إن الحملة تمكنت من إزالة 54 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة، منها إزالة 6 حالات تعدًّ بالبناء على أراضي الدولة بولاية الزراعة، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

وأضاف أنه تم إزالة 18 حالة تعدٍّ بولاية الري، عبارة عن محال، أكشاك، تند حديدية، وزراعات مخالفة بحرم الري، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، للحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

بشارة: الحملة مستمرة لمدة شهر

وأكد اللواء شريف بشارة أن هذه الموجة من حملة إزالة التعديات مستمرة حتى 16 فبراير المقبل، بإشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري.

وقال بشارة إن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.