أعلن الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم، موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة الإسماعيلية، مؤكدا أنه خلال الساعات الأولى من صباح غد الاثنين في جميع الإدارات التعليمية والمدارس.

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة الإسماعيلية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في بيان رسمي، أن موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة الإسماعيلية هو صباح غد الاثنين في جميع المدارس بالاسم ورقم الجلوس، فيما أكد الدكتور محمد بحيري مدير التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه تم الانتهاء بالفعل من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وأكد مدير تعليم الإسماعيلية، على أنه يتم إتاحة نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة الإسماعيلية، بأرقام كل مادة على حدة ليستطيع الطالب معرفة نتيجته كاملة.

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة الإسماعيلية

وقال الدكتور محمد بحيري، إنه سيتم الكشف عن موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة الإسماعيلية صباح غد الاثنين بالتزامن مع إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي.