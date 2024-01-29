«وانت في بيتك».. طرق التعاقد على تركيب عداد مياه بالإسكندرية أون لاين

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، استمرار خدمة التعاقد «أون لاين» للمواطنين، حيث يمكنهم التعاقد من خلال الموقع الإلكتروني للشركة دون الذهاب إلى الفرع، ووفرت الشركة عدة خدمات للمواطنين للتعاقد عليها من خلال الموقع، منها دفع الفواتير.

تركيب العداد

وذكرت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنه يمكن إجراء التعاقد «أون لاين» من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، في حال رغبة المواطن التعاقد على تركيب عداد فرعي لشقة، وذلك في حالة أن تكون الشقة تمليك، أو في حال رغبة صاحب العداد الأصلس التنازل عنه للمستأجر الجديد، وكذلك التعاقد على تركيب عداد فرعي تجاري لمحل تجاري أو شقة تجارية، كما يمكن تغيير العداد الفرعي أو العمومي في حال تلفه، كما يمكن تغيير اسم المشترك في حال وجود توكيل من المالك الأصلي فقط، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للشركة من خلال هنا.

خدمة دفع الفواتير

وأعلنت شركة مياه الإسكندرية، استمرار توفير خدمة دفع فواتير الاستهلاك «أون لاين» بكل سهولة ويسر وأمان، من خلال الموقع الإلكتروني، عن طريق إدخال رقم السداد الإلكتروني الموجود على الفاتورة المكون من 14 رقما هنا.