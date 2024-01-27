خريطة قطع مياه الشرب عن عدة مناطق في القاهرة الاثنين.. المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن بعض المناطق الاثنين، جراء تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بميدان حدائق القبة لصالح أعمال الشركة الوطنية للطرق، وهو الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق «جامعة الأزهر – مساكن امتداد رمسيس 1، 2 ومساكن المهمات – مساكن إيديال والجبل الأخضر بطريق الأوتوستراد– منطقة استاد القاهرة – أرض المعارض – قاعة المؤتمرات – نادى الزهور»، وضعف المياه عن منطقة عمارات التوفيق.

مواعيد قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة

وكشفت الشركة في بيان لها مواعيد قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء الاثنين 29-1-2024 حتى الساعة السادسة صباح الثلاثاء 30-1-2024 لمدة 8 ساعات.

أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، كما دفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب تٌوزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس أب على رقم 01206665125.