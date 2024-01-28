أحمد حلمي يهنئ منى زكي بفيلم رحلة 404: «تحفة وشهادتي مجروحة»

هنأ الفنان أحمد حلمي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، زوجته منى زكي بفيلم رحلة 404.

ونشر حلمي، البوستر الدعائي للفيلم وهنأ زوجته مني زكي قائلا: «ألف مبروك الفيلم.. صحيح شهادتي مجروحة بس معلش هقولها.. فيلم تحفة».

أبطال فيلم رحلة 404

فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي ومجموعة من ضيوف الشرف وهم محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سماء إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبد الرسول، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.