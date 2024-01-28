كيف ردت مصر وفلسطين على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي ضد «أونروا» في غزة؟

في إطار تأكيد مصر على أهمية الدور الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، التي تواجه حملة منظمة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، لإنهاء عملها في قطاع غزة، أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، خلال اتصال هاتفي مع المفوض العام لـ«أونروا»، فيليب لازاريني، اليوم الأحد، دعم مصر الكامل لدور الوكالة فيما تواجهه من تحديات.

تعليق تمويل «أونروا» في غزة «غير مقبول»

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد خلال الاتصال الهاتفي، الدور الذي تقدمه وكالة «أونروا» في تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية للاجئين الفلسطينيين، في ظل العدوان المستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووصف متحدث الخارجية قرار عدد من الدول بتعليق تمويلها لوكالة «أونروا»، بأنه «أمر غير مقبول»، مشيراً إلى أن الوكالة الأممية يعمل بها نحو 30 ألف شخص، واعتبر أن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي حول تورط بعض الموظفين في الوكالة في دعم الفصائل الفلسطينية في عملية «طوفان الأقصى» مازال قيد التحقيق.

دور «أونروا» في دعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة

وأكد وزير الخارجية أن مثل هذه القرارات ضد «أونروا» من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الآثار الخطيرة لسياسة الحصار والتجويع والعقاب الجماعي التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، وشدد على تضامن مصر الكامل مع وكالة «أونروا»، وتقديم كافة أوجه الدعم لها، لضمان استمرارها في توفير الخدمات الحيوية للفلسطينيين.

ومن جانبه، أعرب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، فيليب لازاريني، خلال الاتصال مع وزير الخارجية المصري، عن تقديره البالغ للدور الهام والحيوي الذي تضطلع به مصر، في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

«أشتيه»: الاحتلال يشن حرباً على «أونروا»

وعقّب محمد أشتيه، رئيس الوزراء الفلسطيني، على تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا»، قائلاً: «حرب الاحتلال الإسرائيلي على أونروا واللاجئين ليست جديدة»، وأضاف أن «الاحتلال الإسرائيلي يعمل منذ فترة على تصفية الوكالة، لارتباطها بحق اللاجئين والعودة».