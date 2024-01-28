اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «غزة».. هولوكوست فلسطيني بيد إسرائيلية  

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

رئيس الوزراء: حريصون على ضبط الأسعار ومتابعة دورية من الأجهزة الرقابية

«غزة».. هولوكوست فلسطيني بيد إسرائيلية

مواجهتان تحت الأنظار

دورة استثنائية لمعرض الكتاب

مجلس النواب يوافق على تعديلات «حماية المنشآت والمرافق»

«البترول»: مزايدات جديدة في الغاز والثروة المعدنية

الصفحة الثانية

«مصر والسعودية» تطالبان بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة

«الصحة»: فحص 3 ملايين مواطن ضمن «الكشف المبكر عن الأورام السرطانية»

«البيئة»: 10 مصانع تنضم للتحول الأخضر بـ95 مليون يورو

وزير الإسكان يبحث المشروعات المشتركة وتعزيز التعاون مع الشركة الصينية للهندسة والمقاولات «CSCEC»

الصفحة الثالثة

«دورة استثنائية»: مليون زائر خلال 3 أيام.. و78 ألف نسخة مبيعات «الثقافة»

وزير الثقافة الأسبق: أطالب بلجنة مختصة لتسجيل تاريخ المعرض في كتاب توثيقي

«معرض الكتاب» يستعيد «مشروع طه حسين» في ندوة خاصة: الاهتمام به يجب أن يكون مستمرا

شباب «حلايب وشلاتين» يشاركون برقصة «التربلة»: بنعرض تراثنا

الصفحة الرابعة

«غزة».. هولوكوست فلسطيني بيد إسرائيلية

88 ألف شهيد وجريح و7 آلاف مفقود أغلبهم أطفال ونساء و1.9 مليون نازح

أستاذ «اجتماع سياسي»: «تل أبيب» كتبت التاريخ وفقا للرؤى الصهيونية الهادفة للسيطرة على العالم

الصفحة الخامسة

«قتل وحصار وتنكيل».. أساليب الاحتلال لتهجير الفلسطينيين

«الأكذوبة الكبرى».. الصهاينة رددوا «المظلومية» بالتواطؤ مع الغرب لالتهام أرض فلسطين التاريخية

«الشافعي»: عودة الفلسطينيين إلى وطنهم الحل لإنهاء الصراع.. و«طوفان الأقصى» تتفق مع القوانين والوثائق الدولية

محللة فلسطينية: نعيش 75 عاماً من حرب الإبادة الإسرائيلية ضد المدنيين العُزل

الصفحة السادسة

ياسر عبدالعزيز يكتب: مُجهد.. ومتوتر.. ومائل للتعاسة!

بلال الدوى يكتب: «الحرب» بيزنس كبير

د. محمود خليل يكتب: فرقة الاغتيالات

عماد فؤاد يكتب: الأمريكيون يسألون.. لماذا يكرهوننا؟!

الصفحة السابعة

منتخب كاب فيردى «الحصان الأسود» يخشى مفاجآت موريتانيا.. والسنغال تسعى لاستغلال ارتباك كوت ديفوار بعد رحيل مدرب «الأفيال»

«بلماضي والقادري» أبرز المدربين الراحلين.. و«عمروش» يدفع الثمن

نيجيريا تفترس الكاميرون.. وتفوق ملحوظ لكتيبة جوزيه بيسيرو

نجم الاتحاد السكندري يواصل التألق مع منتخب بلاده ويسجل 3 أهداف

الصفحة الثامنة

من معرض الكتاب.. هنا غزة

ركن فلسطين قِبلة الأطفال.. يرسمون العلم ويقرأون سيرة الشهداء

أشهر متجر ألعاب يودّع الأطفال بعد 86 عاما

مفرش كروشيه هدية من 15 بنت.. مبروك يا عروسة