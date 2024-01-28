نتائج اليوم الثالث لبطولة كأس العالم للرماية 2024 (صور)

اختتمت منافسات اليوم الثالث لبطولة كأس العالم لرماية المسدس والبندقية والبندقية خرطوش، اليوم الأحد، التي تستضيفها مصر في الفترة من 24 يناير وحتى1 فبراير المقبل، بميادين الرماية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

نتائج منافسات 10متر بندقية ضغط هواء رجال

وأقيمت اليوم منافسات 10 متر بندقية ضغط هواء رجال، إذ فاز بالميدالية الذهبية الهندي ديفيانش سينج بانوار، لاعب منتخب الهند، وحقق دانيلو دينيس سولاتسو، لاعب إيطاليا الميدالية الفضية، وفاز بالميدالية البرونزية لازار كوفاسيفيتش، بطل صربيا.

وفي منافسات 10 متر بندقية ضغط هواء سيدات، فازت الألمانية آنا يانسن بالميدالية الذهبية، وفازت سونام أوتام ماسكار بطلة الهند بالميدالية الفضية، وحققت أنيتا ستانكيفيتش بطلة بولندا الميدالية البرونزية.

إنجاز جديد للرامية ريماس في بندقية ضغط الهواء 10 متر

بينما حققت الناشئة المصرية، ريماس وليد صاحبة الـ 17 عامًا إنجازًا جديدًا للرماية المصريّة، لأول مرة بتحقيق رقم 629.6 بالكسور والعلامة الكاملة، بدون كسور 600 من 600 خلال منافسات البندقية ضغط هواء 10 متر ببطولة كأس العالم للرماية، وبفارق 3 نقاط فقط عن التأهيل للنهائيات في منافسة بندقية ضغط الهواء، وهو الرقم الذي يتحقق لأول مرة على مستوى الناشئات والسيدات.