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أستاذ قانون دولي: قرار محكمة العدل الدولية معنوي لا يرتقي للمطلوب

كتب:

محمد عزالدين
06:47 م | السبت 27 يناير 2024
محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية

قال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن هناك توتر في العلاقات بين مصر وإسرائيل، بسبب المعلومات المغلوطة التي نشرها مسئولين إسرائيليين عن محور صلاح الدين، بالإضافة إلى أكاذيب إسرائيل عن دخول المساعدات.

وتابع: رفض الرئيس السيسي الرد على اتصال من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دليل على توتر العلاقات بين مصر والكيان الإسرائيلي، خاصة حول رغبة إسرائيل بالسيطرة على محور فيلادليفا.

وأشار جمال سلامة، إلى أن صيغة محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل لم ترتقي إلى المستوى المطلوب، وكان من المتوقع أن يكون هناك حُكم لوقف إطلاق النار بصورة فورية في غزة ولكن هذا لم يصدر من المحكمة.

وأشار سلامة، إلى أن قرار محكمة العدل الدولية معنوي وليس له دلالة سياسية على أرض الواقع، كما أن إسرائيل رحبت بقرار المحكمة نظرا لضعفه.

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