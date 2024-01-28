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معرض القاهرة الدولي للكتاب

أكثر من 254 ألف زائر لمعرض الكتاب في اليوم الرابع

كتب:

إلهام الكردوسي
10:11 م | الأحد 28 يناير 2024
معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهد اليوم الرابع من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، إذ تخطى عدد الزائرين للمعرض، اليوم، 254 ألفا و190 زائرًا، ليصل إجمالى عدد الزائرين بعد فتح أبواب المعرض للجمهور يوم 25 يناير حتى الآن نحو مليون و264 ألفا و173 زائرًا.

منع التكدس عند الدخول

وقال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: «شهد اليوم الرابع مشاركة قوية من الجمهور في الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة التي حرصنا على تقديمها ضمن برنامج المعرض، وفي مقدمتها أنشطة الطفل، وندوات البرنامج الثقافي، وضيف الشرف، كما شهدت بوابات الدخول انسيابية في الحركة، إذ ساعد حجز التذاكر عن طريق الموقع الإلكتروني للمعرض في منع التكدس عند الدخول، وهو ما ساهم في جعل زيارة الأسر لمعرض الكتاب بمثابة رحلة غنية بالمتعة والمعرفة».

شعار معرض الكتاب 

وتقام الدورة الحالية لمعرض الكتاب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  تحت شعار: «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، وذلك في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي