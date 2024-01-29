تراجع أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 29-1-2024 بالأسواق

شهدت أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين 29-1-2024، تراجعا بواقع 28 جنيها للطن، وفقا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، إذ سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2426 جنيهًا للطن، بعدما سجَّل أمس الأحد 2454 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 29-1-2024 بالمصانع والشركات، كتسليم أرض المصنع، ويُضاف إليها تكلفة النقل وهامش الربح لتجار التجزئة، إذ تراجع سعر شيكارة الأسمنت قرابة 127 جنيهًا.

- سعر أسمنت وادي النيل 2100 جنيه للطن.

- سعر أسمنت العسكري بني سويف، سجل 2060 جنيها للطن.

- أسمنت حلوان، سجل 2130 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي

- سعر أسمنت السويدي، بلغ 2300 جنيه للطن.

- سعر أسمنت النصر، بلغ 2090 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت جنوب الوادي، سجل 2020 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت المعلم، نحو 2090 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت سيناء 42.5، بلغ 2080 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت المخصوص، سجل 2130 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت الفهد، بلغ 2020 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت السويس، جاء بـ2140 جنيهًا للطن.

- أسمنت المسلح، سجل 2130 جنيهًا للطن.