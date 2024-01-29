شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 29-1-2024، في الأسواق المحلية، حالة من الاستقرار، إذ بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء ببورصة الدواجن في التعاملات الصباحية 77 جنيهًا، على أن يصل للمستهلك النهائي بسعر متراوحًا ما بين 80 لـ 85 جنيهًا، بحسب المنطقة التي تقع بها المحال التجارية، وفق بوابة مجلس الوزراء للأسعار المحلية والعالمية.

وقد جاء الاستقرار في الأسعار اليوم بنفس سعر أمس، إذ توضح «الوطن» في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الاثنين 29-1-2024 بجميع أنواعها في بورصة الدواجن، سواء الفراخ البيضاء أو البلدي أو الحمراء في الأسواق المحلية وبورصة الدواجن، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

وجاءت أسعار الدواجن البيضاء بـ77 جنيهًا للكيلو تسليم أرض المزرعة للتجار؛ لتباع في المحلات بالأسواق بسعر يتراوح بين 80 و85 جنيهًا للكيلو، وفق الأسعار المحددة من قبل بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وسجّلت أسعار الفراخ البلدي اليوم 112 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 117 و130 جنيهًا للكيلو.

وجاءت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء»، بـ87 جنيهًا في المزارع، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 90 و100 جنيه للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

وبلغ سعر كيلو البانيه بين 155 و175 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 150 و170 جنيهًا، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكبدة 100 جنيه، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.