«شعبة الدواجن»: استقرار أسعار الفراخ اليوم في المزارع والأسواق

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارة بالقاهرة، إن هناك استقرارا في أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع تراجعها قريبا، بعد الجهود التي تقوم بها الدولة لتوفير مستلزمات الإنتاج من الأعلاف والأدوية.

30% زيادة في استهلاك المصريين للدواجن في رمضان

وتوقع «السيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تواصل أسعار الدواجن استقراراها مع اقتراب شهر رمضان، حيث يزداد الطلب على اللحوم البيضاء خلال الشهر الكريم بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30 %، وكذا تزايد الطلب على الكتاكيت بالنسبة للمزارع، وكذا ربات البيوت، مشيرًا إلى إن استقرار الأسعار يرجع في الأساس إلى مستلزمات الإنتاج، حيث بلغ سعر طن العلف نحو 28 ألف جنيه تقريبًا، إضافة إلى استقرار أسعار الأمصال واللقاحات.

موعد تراجع أسعار الدواجن

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، أن أسعار الدواجن مٌرتبطة بمستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أنه بالرغم من تزايد الطلب على الدواجن إلاَ أن الدولة توفرها في الأسواق لتُلبى احتياجات المواطنين بنسبة كبيرة، مضيفا أن زيادة الحلقات الوسيطة بين المزارع والتجار أحد أسباب ارتفاع الأسعار.

ويبلغ إنتاج مصر من الدواجن 1.4 إلى 1.5 مليار دجاجة تسمين، فيما يبلغ إنتاجها من البيض من 14 إلى 15 مليار بيضة سنويا، ويكفي هذا الحد من الإنتاج لتلبية كافة احتياجات المواطنين من الدواجن والبيض، فقا لشعبة الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم

وبحسب بورصة الدواجن، فإن أسعار الفراخ اليوم السبت 27-1-2024 سجلت حوالي 78 للفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة، فيما بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو 86، وبلغ سعر كتكوت أبيض 26 جنيها، وسجل سعر الكتكوت الساسو 15 جنيها.