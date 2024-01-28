استقرت أسعار الدواجن اليوم الأحد 28-1-2024 في الأسواق المحلية، وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن في التعاملات الصباحية 78 جنيهًا، على أن يصل للمستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 85 و90 جنيهًا، حسب المنطقة التي تقع بها المحال التجارية، وفق بوابة مجلس الوزراء للأسعار المحلية والعالمية.

وجاء الاستقرار في الأسعار اليوم على نفس سعر أمس، وتوضح «الوطن» في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الأحد 28-1-2024 بجميع أنواعها في بورصة الدواجن، سواء الفراخ البيضاء أو البلدي أو الحمراء في الأسواق المحلية وبورصة الدواجن، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

وجاءت أسعار الدواجن البيضاء بـ78 جنيهًا للكيلو تسليم أرض المزرعة للتجار؛ لتباع في المحلات بالأسواق بسعر يتراوح بين 85 و90 جنيهًا للكيلو، وفق الأسعار المحددة من قبل بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وسجّلت أسعار الفراخ البلدي اليوم 112 جنيها تسليم أرض المزرعة، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 117 و130 جنيهًا للكيلو.

وجاءت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء»، بـ 85 جنيهًا في المزارع، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 90 و100 جنيه للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

وبلغ سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيهًا، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكبدة 100 جنيه، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.