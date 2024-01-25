أسعار الدواجن اليوم الخميس 25-1-2024.. تراجع في الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الدواجن اليوم الخميس 25-1-2024، تراجعا بقيمة 3 جنيهات خلال التعاملات الصباحية، حيث سجلت في المزرعة نحو 64 جنيهًا للكيلو، و74 جنيهًا للمستهلك، مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس في المزرعة، 67 جنيهًا و77 جنيهًا للمستهلك أيضًا.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

تستعرض «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 25 -1-2024 في المزرعة والمحلات للمستهلك، وفق المعلن من بورصة الدواجن، وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، كما يلي:

- أسعار الفراخ البيضاء 64 جنيهًا في بورصة الدواجن مقارنة بأسعار أمس 67 جنيهًا، وتباع في الأسواق للمستهلك بنحو 74 جنيهًا مقارنة بأمس 77 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية.

أسعار الفراخ البلدي

ووصلت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» خلال تعاملات اليوم الخميس 25-1-2024، إلى نحو 80 جنيهًا في أرض المزارع، كما يتراوح سعر الكيلو للمستهلك بنحو 97 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-1-2024 بنحو 105 جنيهات في مزارع الفراخ، وتباع للمستهلكين بسعر 127 جنيهًا للكيلو.

- روزي برابر 18 جنيهًا.

- بط فرنساوي 32 جنيهًا.

- بط مولار 45 جنيهًا.

- بط مسكوفي آر 45 جنيهًا.

- كتكوت أبيض شركات 27 جنيهًا.

- كتكوت بلدي مشعر 8 جنيهات.

- بلدي هجين عالي 9.5 جنيه.

- كتكوت جيل تاني 12.5جنيه.

- كتكوت ساسو جيل أول 23 جنيهًا.

- كتكوت فيومي وروزي 17 جنيهًا.