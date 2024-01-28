حدث ليلا.. أمريكا على وشك الانهيار والاحتلال يداهم منزل مساعد السنوار وحرب عالمية ثالثة

شهدت العالم عدة أحداث خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، بما في ذلك التطورات الميدانية في غزة، والاحتلال الإسرائيلي يداهم منزل مساعد يحيى السنوار، والعالم على شفا حرب عالمية ثالثة، والولايات المتحدة على وشك الانهيار، وكوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز من الجيش الكوري الجنوبي.

الاحتلال الإسرائيلي يداهم منزل مساعد يحيى السنوار

ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منزل شخص يعمل كمساعد لزعيم الفصائل الفلسطينية في غزة، يحيى السنوار، ويزعم عثورهم على أسلحة.

وتأتي الغارة في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال غارات مكثفة في الجزء الغربي من مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، بزعم أن هذا المكان يحتجز فيه معظم المحتجزين الإسرائيليين.

الولايات المتحدة على وشك الانهيار

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الوضع على الحدود الأمريكية بأنه كارثي للغاية، وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه كارثة جديدة، وفقًا لتقرير شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وأعرب ترامب عن رفضه لمشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم الهجرة، الذي تم التوافق عليه من قبل الأحزاب الجمهورية والديمقراطية، وأكد أنه سيقوم بتطبيق هذا القانون لإغلاق الحدود مع المكسيك في حال شهدت تدفقات كبيرة.

وفي تغريدة على حسابه الاجتماعي، اعتبر الرئيس السابق أن اتفاقًا سيئًا للحدود يكون أسوأ بكثير من عدم وجود اتفاق، وأشار إلى أن الوضع الحالي يشبه «كارثة على وشك الحدوث».

العالم على شفا حرب عالمية ثالثة

ذكرت شبكة «إيدنيس» التشيكية تحليلًا للأوضاع العالمية، حيث حذرت من وجود علامات تشير إلى احتمالية اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

وقال الخبير جورج هايز، المتخصص في الشؤون الدولية بجامعة أنجلو الأمريكية في براج، إن الوضع الحالي للسياسة الخارجية يشير إلى احتمالية اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

وأضاف «هايز»: «هل بدأت الحرب العالمية الثالثة فعلا؟.. إذا أخذنا في الاعتبار أن الصراعات الحالية ذات حدة منخفضة، قد يكون الأمر كذلك».

وأشار الخبير إلى وجود صراعات في العديد من المناطق حول العالم، مثل تايوان وأوكرانيا وغزة وغيرها، واعتبر ذلك علامات احتمالية لاندلاع حرب عالمية ثالثة.

كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز

قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي اليوم، ولم تحدد عدد الصواريخ التي تم إطلاقها، لكنها قالت إنها عززت المراقبة واليقظة وتعمل مع الولايات المتحدة لتحليل الإطلاق الأخير، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وتكثف كوريا الشمالية المواجهة مع الولايات المتحدة وحلفائها، لكن المسؤولين في واشنطن وسيول يقولون إنهم لم يكتشفوا أي مؤشرات على أن بيونج يانج تعتزم القيام بعمل عسكري وشيك.

ومن المرجح أن تواصل حكومة كيم جونج أون أو حتى تزيد من الخطوات الاستفزازية، كما يقول المسؤولون والمحللون، بعد أن خطت خطوات واسعة في تطوير الصواريخ الباليستية، وعززت التعاون مع روسيا وألغت هدفها المستمر منذ عقود والمتمثل في إعادة التوحيد السلمي مع كوريا الجنوبية.