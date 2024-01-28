أمريكا تحدد موعد إبرام الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل

نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأحد عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه تم وضع مسودة اتفاق محتمل يدمج مقترحات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية بشأن صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة خلال الأسبوعين المقبلين.

مسودة اتفاقية مكتوبة تدمج المقترحات التي قدمتها الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية

ووفقًا للصحيفة، من المتوقع أن تُشكل مسودة الاتفاق إطارًا عملًا للتباحث في اجتماع باريس، وقد تؤدي إلى توقيع اتفاق فعلي خلال الأسبوعين القادمين، ويُتوقع أن يحقق هذا الاتفاق تحولًا في الصراع بحسب وصف الصحيفة.

وأعرب المفاوضون عن تفاؤل حذر بشأن تحقيق اتفاق نهائي، مع الإشارة إلى وجود خلافات مهمة لا تزال قائمة، وفقًا للمسؤولين الذين لم يتم الكشف عن هويتهم.

وطور المفاوضون مسودة اتفاقية مكتوبة تدمج المقترحات التي قدمتها الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في الأيام 10 الماضية في إطار أساسي سيكون موضوع محادثات في باريس يوم الأحد الماضي، في حين أنه لا تزال هناك خلافات مهمة يتعين حلها، فإن المفاوضين متفائلون بحذر بأن الاتفاق النهائي في متناول اليد، وفقًا لمسؤولين أمريكيين أصروا على عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات الحساسة.

وتحدث الرئيس بايدن عبر الهاتف أمس، بشكل منفصل مع قادة مصر وقطر، الذين عملوا كوسطاء مع الفصائل الفلسطينية، لتضييق الخلافات المتبقية، كما أن بايدن أرسل وكالة المخابرات المركزية الخاصة به، وليام ج. بيرنز إلى باريس لإجراء محادثات مع مسؤولين الاحتلال الإسرائيلي والمصريين والقطريين، إذا أحرز بيرنز تقدمًا كافيًا، فقد يرسل بايدن منسقه للشرق الأوسط، بريت ماكجورك، الذي عاد للتو إلى واشنطن، إلى المنطقة للمساعدة في وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية.

صفقة المحتجزين

وقال البيت الأبيض في بيان مساء الجمعة يلخص محادثة الرئيس مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر: «أكد أن صفقة المحتجزين أمر أساسي لإيقاف إنساني مطول في القتال وضمان وصول مساعدات إنسانية إضافية منقذة للحياة إلى المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء غزة»، وشددوا على إلحاح الوضع ورحبوا بالتعاون الوثيق بين فرقهم لدفع المناقشات الأخيرة.