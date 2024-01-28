«الحرية المصري»: استئناف أعمال الحوار الوطني خطوة جادة من الدولة للتنمية

ثمن النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، دعوة ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، باستئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، قائلا إن الدولة تتخذ خطوات جادة نحو التنمية الاقتصادية والخروج من الأزمة الحالية، وكانت الحكومة أعلنت طرح وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030.

ضرورة مشاركة جميع القوى السياسية

وأضاف مهني، في بيان له، أن مرحلة جلسات الحوار الوطني تأتي تزامنا مع انطلاق دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشددا على ضرورة مشاركة جميع القوى السياسية والمؤسسات المختلفة لصياغة أولويات العمل الوطني.

إنشاء صندوق استثمار

ونوه مهني إلى أن الحزب كان تقدم برؤيته حول المحور الاقتصادي في المرحلة الأولى من جلسات الحوار الوطني، وتم الأخذ بها في توصياته، مضيفا أنه من توصيات الحزب خلال مناقشات الحوار الوطني لمحور الشباب وريادة الأعمال؛ إنشاء صندوق استثمار بالشراكة بين الدولة ممثلة في جهاز تنمية المشروعات والقطاع الخاص، وتيسير التمويلات اللازمة لرواد الأعمال من خلال برامج ائتمانية وضرورة توسع وزارة التعليم العالي في إنشاء حاضنات الأعمال داخل الجامعات والكليات المختلفة لنشر فكرة ريادة الأعمال وتبني المبدعين داخل الجامعات المصرية وما أكثرهم.