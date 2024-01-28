ملياردير فرنسي.. من هو أغنى رجل في العالم بدلا من إيلون ماسك؟

تراجع إيلون ماسك عن مرتبة أغنى رجل في العالم بعد خسائر ملموسة شهدها الفترة الماضية؛ ليحتل عرش أثرياء العالم شخص آخر بعيد عن التوقعات ولم يشتهر بين أثرياء العالم الـ10، وبعدما كان إيلون ماسك ليحل محله العجوز الفرنسي برنار أرنو ويصبح أغنى رجل في العالم، في نهاية الأسبوع الماضي، لذلك نستعرض عنه أبرز المعلومات في السطور التالية بحسب مجلة فوربس العالمية.

أغنى رجل أعمال في العالم من هو؟

كان إيلون ماسك هو صاحب المركز الأول كأغنى رجل في العالم، بفضل ثروته الهائلة التي حققها على مدار سنوات، لكن صاحب «تسلا» اهتز عرشه ليحل الملياردير الفرنسي برنار أرنو مكانه مع نهاية الأسبوع الماضي؛ ولم يعد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتسلا وموقع إكس «تويتر» سابقا، أغنى رجل في العالم، ونستعرض معلومات عن برنار أرنو في السطور التالية:

- ويعتبر برنار أرنو الذي حل محل إيلون ماسك كأغني رجل في العالم، الرئيس التنفيذي لشركة LVHM المتخصصة في بيع الملابسة الفارهة.

-تعتبر علامة لوي فيتون (LVMH) واحدة من أشهر العلامات التجارية التابعة لشركة برنارد أرلوند.

-نجح رجل الأعمال الفرنسي في اعتلاء عرش أغنياء العالم بدلًا من إيلون ماسك.

- صعدت ثروة أرنولد وأسرته إلى 207.8 مليار دولار بعدما زادت بـ 23.6 مليار.

-انضم برنار أرنو إلى شركة والده بعد التخرج من الكلية وخطط لتوسيع الشركة ونموها في عام 1976.

-أسس مجموعة لويس فيتون موي هينسي وأصبح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة.

-استحوذ بالكامل في عام 2017 على العلامة التجارية كريستيان ديور.

-وتزوج مرتين، ولديه ابن وابنة من زوجته الأولى آن ديوافرين وكانت زوجته الثانية هيلين ميرسيه عازفة بيانو وقد أنجبا 3 أبناء.

خسارة كبيرة لـ ايلون ماسك

ومع تزايد ثروة الملياردير الفرنسي هبطت ثروة إيلون ماسك إلى 204.5 مليار دولار؛ وذلك بعد خسائر قوية تلقاها بعد إصدار تقرير أرباح تسلا في الربع الأخير من 2023 ووقتها وصلت القيمة السوقية لشركة LVMH إلى 388.8 مليار دولار يوم الجمعة الماضي، مقارنة بالقيمة السوقية لشركة Tesla البالغة 586.14 مليار دولار.

قائمة أغنى 10 أثرياء في العالم

وبحسب مجلة فوربس للمليارديرات في الوقت الحالي، فإن أغنى 5 أشخاص في العالم:

برنار أرنو وعائلته «207.6 مليار دولار»

إيلون ماسك «204.7 مليار دولار»

جيف بيزوس «181.3 مليار دولار»

لاري إليسون «142.2 مليار دولار»

مارك زوكربيرج «139.1 مليار دولار»