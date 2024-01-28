المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني أصبح مؤسسيا.. ويسعى لمساعدة الحكومة

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مصر دولة مؤسسات وسيادة قانون والحوار الوطني والمؤسسات الدستورية كلها آليات وطنية للوصول إلى أفضل استفادة لمصلحة الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني يعمل على مساعدة الحكومة، والبرلمان لا يصادر على أي دور لها.

وجود قوة فاعلة في المشهد السياسي

وأوضح «فوزي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة cbc، أن الحوار الوطني أصبح مؤسسيًا وانطلاق المرحلة الثانية سيكون على أفكار المختصين والخبراء بعد تقديمها خلال أسبوعين، مضيفًا أن الأحداث الأخيرة كشفت عن وجود قوة فاعلة في المشهد السياسي وهدفنا توسيع المشاركة في الحوار الوطني من كافة الأطراف.

وتابع رئيس الأمانة العامة الفنية للحوار الوطني: سنعمل بالتوازي مع مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني واستئناف المرحلة الثانية.