المستشار محمود فوزي: مصر تمر بتحديات يجب إدارتها بجدية وتأني

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ الحوار دعوة رئاسية لإصلاح سياسي أعمق، وأجرى على مدار سنتين العديد من الفعاليات، بمشاركة جميع الأطياف السياسية والاقتصادية، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من الحوار هو إعادة بناء الثقة بين مختلف طبقات المجتمع المصري.

جاء ذلك، خلال فعاليات ندوة حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني، بعنوان «الحصاد الوطني المستمر»، تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

وتابع «فوزي»: «مصر مرت بأوضاع أمنية صعبة من محاربة الإرهاب وغيره، والظروف التي تمر بها مصر تخبرنا أن المشاكل لن تنته وكذلك الحلول لن تتوقف».

تحديات تواجه مصر

وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أن مصر فيها تحولات دينية وسياسية واقتصادية كبيرة، خاصة خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أن مصر منطقة مفروض عليها التحديات وتمر منها تجارة العالم أجمع، ويجب أن نتعامل مع تلك التحديات بجدية والتزام وتأني.

وتابع المستشار محمود فوزي، أنّ مصر معتادة دائمًا على العبور من التحديات والصعوبات، مردفًا: «وقت أزمة كورونا أدرنا الأزمة بحنكة وتأني، وبدل الانكماش استطعنا التوسع والعودة إلى الحياة المفتوحة مرة أخرى».

تجربة الحوار الوطني

وأكّد أن الحوار الوطني يدور بشكل مؤسسي تمامًا، وليس بديلا عن المؤسسات، وليس جهة لمراقبة أو محاسبة الحكومة: «تجربة الحوار الوطني كانت تجربة وليدة، والمخرجات التي صدرت من الحوار جميع الأطراف استفادت منها من أحزاب ومعارضة وأكاديميين وخبراء».

وشدد على أن مجلس أمناء الحوار الوطني حريص على حسن التوازن بين جميع الأطراف، مردفًا: «هنا أؤكد أن الحكومة مدعوة دائمًا لحضور جلسات الحوار الوطني، والحكومة سوف تتعامل باهتمام أكبر بعد زيادة الثقة في الحوار الوطني ومخرجاته».