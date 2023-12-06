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بحضور المستشار محمود فوزي.. انطلاق آخر فعاليات «مستقبل وطن» لدعم السيسي

كتب:

محمد أباظة
06:05 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
مؤتمر حزب «مستقبل وطن»

مؤتمر حزب «مستقبل وطن»

انطلق منذ قليل، المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي ينظمه حزب «مستقبل وطن»؛ لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

المؤتمر الختامي لفعاليات حزب «مستقبل وطن»

ويعتبر مؤتمر اليوم، ختام فعاليات حزب «مستقبل وطن»؛ لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، قبل الصمت الانتخابي.

وحضر المؤتمر المستشار محمود فوزي مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم، والنائب عصام هلال عفيفي، وعدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

الانتخابات الرئاسية 2024

ويحضر مؤتمر حزب «مستقبل وطن» لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، أيضا قيادات الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية وعدد من السياسيين والنواب.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.