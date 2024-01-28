هيثم الحاج علي لـ«الشاهد»: مسلسل «أرابيسك» يعبر عن الهوية المصرية بانتماءاتها المختلفة

قال الدكتور هيثم الحاج علي، أستاذ النقد الأدبي، والرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب، إن الكاتب الروائي أسامة أنور عكاشة والشاعر سيد حجاب استطاعا أن يعبرا عن الحالة المصرية في مسلسل «أرابيسك» بشكل قوي للغاية، لكن النقطة الأهم في المسلسل كما يطرحها «عكاشة» هي فكرة الهوية المصرية وانتماءاتها المختلفة أو طبقاتها وتراكماتها إذا صح التعبير.

وأضاف «علي»، خلال استضافته ببرنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، أن مصر بلد لها جذور عميقة للغاية في التاريخ، وهويته مبنية عبر هذه الجذور، وكل طبقة من طبقات الأرض تعطي لهذا الجذر مذاقا معينا أو شكلا معينا لهذه الهوية.

وأوضح أن كل ذلك يظهر على السطح في هيئة تصرفات ولغة وعمارة وفنون وعادات واحتفالات بشكل ما، وكل ذلك ينتج عنه خليطا معقدا للغاية وبسيطا أيضا في نفس الوقت الذي يظهر في الشخصية المصرية في اللحظة الآنية.

وأشار إلى أن «عكاشة» نجح في بلورة المسألة في «فيلا الدكتور برهان» هي السؤال الأهم في المسلسل عبر الحبكة التي حدثت داخله للوصول للسؤال الأخير بكيفية صنع «أرابيسك» الفيلا في النهاية لكي تعبر عن الهوية المصرية.