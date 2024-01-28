تحذير من «الأرصاد».. ماذا يحدث في حركة أمواج البحر المتوسط غدا؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل، من حركة الرياح الشديدة على مسطح مياه البحر المتوسط، والتي تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج بشكل كبير.

تحذير بحري

وقالت «الأرصاد» إن سرعة الرياح على مسطح مياه البحر الأحمر تصل من 60:70 كم/س، وترتفع الأمواج بنسبة من 3 إلى 4 أمتار، وهو الأمر الذي يجب معه اتخاذ عدة إجراءات احترازية.

نصائح لتجنب المخاطر

بناءً على التحذير البحري الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يُنصح الصيادون وأصحاب المراكب البحرية باتخاذ الإجراءات اللازمة للسلامة البحرية، وذلك من خلال:

- تجنب الخروج إلى البحر في حالة نشاط الرياح وارتفاع الأمواج.

- تقليل سرعة السفن والالتزام بقواعد الملاحة البحرية.

- تجنب الاصطدام بالعوامات أو العوائق البحرية.

- الاستعداد للطوارئ وتوفير وسائل السلامة البحرية اللازمة.

كما ننصح المواطنين بعدم السباحة في البحر في حالة نشاط الرياح وارتفاع الأمواج، وذلك لتجنب التعرض للخطر.

منخفض جوي يتسبب في ذلك

وكنت هيئة الأرصاد الجوية، بينت في وقت سابق سبب ذلك الارتفاع في أمواج البحر، وبعض التقلبات الجوية الأخرى، إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي على مسطح البحر المتوسط، يجلب معه كتلة هوائية باردة ورطبة، ويصاحبه منخفض جوي فى طبقات الجو.