تقلبات وعدم استقرار.. «الأرصاد» تحذر من 5 ظواهر تضرب البلاد خلال ساعات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر تطورات حالة الطقس، موضحة أن هناك عددًا من الظواهر الجوية التي تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة، أهمها انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ونشاط رياح، وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي.

تقلبات جوية تضرب البلاد

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هناك عدد من الظواهر والتقلبات الجوية التي تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة، التي أهمها:

- كتلة هوائية باردة ورطبة يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو، يؤدى إلى انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

- أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

- تنشط الرياح على بعض المناطق، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

- اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتفاع الموج يتجاوز 3 أمتار.

- من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية.

منخفض جوي يتسبب في تلك الظواهر

أرجعت «الأرصاد» تعرض البلاد لتلك الظواهر، إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي على مسطح البحر المتوسط، يجلب معه كتلة هوائية باردة ورطبة، ويصاحبه منخفض جوي فى طبقات الجو تنتج عنه هذه الظواهر.