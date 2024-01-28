«الأرصاد» تحذر من توقيتين يومي الاثنين والثلاثاء.. نصائح عند الخروج

تزداد حدة التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة، خاصة في توقيتات معينة، لذا يجب الانتباه واتباع بعض النصائح، لتجنب الإصابة بالبرد والإنفلونزا والفيروسات المعدية، بارتداء الملابس الشتوية وتناول الخضراوات والفاكهة، لتعزيز مناعة الجسم.

هناك تقلبات جوية مفاجئة في طقس غد، يوم الاثنين المقبل وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، لوجود كتل هوائية شمالية باردة، مع وجود تبريد في الطبقات العليا للهواء، لذا ستشهد الأحوال الجوية انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، مقارنة بالأيام الماضية، بحسب حديث محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية لـ«الوطن»: «يوم الاتنين والتلات والأربع هنحس ببرودة شديدة، أكتر من الأيام اللي فاتت».

تغييرات كبيرة في الأحوال الجوية

يحدث تغيير كبير في درجات الحرارة من الغد، ليس انخفاضا طبيعيا في درجات الحرارة، بل ستكون البرودة أقل من المعدلات الطبيعية، وذلك بسبب نشاط شديد في الرياح، ما يؤثر على حالة الجو: «الجو هيبقى برد جدًا، عن الأيام اللي فاتت عشان في رياح وكتل هوائية، وتبريد في الطبقات العليا».

«الأرصاد» تحذر من الخروج في هذه التوقيتات

حددت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقيتين يجب الانتباه جيدًا، عند الخروج فيهما، وهما فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، إذ تكون البرودة خلالهما شديدة، مقارنة بالانخفاض على مدار اليوم، لذا نصحت بارتداء الملابس الشتوية، وتناول الخضراوات والفواكه، التي تحتوي على الفيتامينات المهمة للجسم، وتمده بمناعة قوية، تجعله قادرًا على مواجهة الطقس السيئ: «لازم ناخد احتياطتنا قبل ما نخرج في الأوقات دي».

قدم الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بعض النصائح التي يجب اتباعها، خلال الطقس السيئ، وخاصة عند سقوط الأمطار:

نصائح لمواجهة الطقس السيئ

ارتداء الملابس الشتوية اثقيلة.

تناول المشروبات الساخنة باستمرار لتدفئة الجسم.

تجنب التواجد في أماكن المدخنين، لانتشار الأمراض الشتوية في هذا الوسط، ما يقلل من مناعة الجسم، ويجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والفيروسات المعدية.