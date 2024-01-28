منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. و«الأرصاد» تحذر من تقلبات الطقس والأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدا والظواهر الجوية التي تتأثر بها البلاد، وحذرت الأرصاد من منخفض جوي على مسطح البحر المتوسط يجلب معه كتلة هوائية باردة ورطبة.

تأثير المنخفض الجوي على البلاد

وأضافت الأرصاد الجوية أنه يصاحب المنخفض الجوي منخفض جوي آخر في طبقات الجو، يؤدي إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وتنشط الرياح على بعض المناطق ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه بسبب المنخفض الجوي تتأثر البلاد بالتقلبات الجوية حيث يسود طقس غير مستقر يتمثل في انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة ونشاط للرياح.

سقوط أمطار غزيرة واضطراب الملاحة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية غدًا سقوط أمطار متفاوتة الشدة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما يتأثر جنوب الوجه البحري ومدن القناة بسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة وتمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، الصيادين من اضطراب في حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج يتجاوز حيث يتجاوز 3 أمتار، وتوقعت أن تسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية لتسود أجواء شتوية.

درجات الحرارة غدا الاثنين

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 16 والصغرى 10 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 16 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 7 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 9 درجات مئوية.