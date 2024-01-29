هيثم الحاج لـ«الشاهد»: اقترحت فكرة لتنظيم المهرجانات الشعبية حتى تتماشى مع قيمنا

قال الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب، إنه طرح فكرة على أحد الأشخاص في الوقت الذي ظهرت فيه المهرجانات الشعبية، تدور حول ضرورة تنظيم المهرجانات الخاصة بمصر، بمعنى أن «التيمة الموسيقية» للمهرجانات مصرية من الأساس ولها جذور.

مشكلة المهرجانات الشعبية

وأضاف «عبد الله»، خلال حواره مع برنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «مشكلة المهرجانات الأساسية أنها أخذت هذه التيمة الموسيقية، وحولتها إلى شكل واحد فقط، يتم تكراره دائما، كما تضع بها كلمات نعتبرها كمصريين خارجة عن الأنساق القيمية في المجتمع المصري، فكان من الأفضل أن نأخذ التيمة الخاصة بالمهرجانات ونضع لها كلمات تتماشى مع منظومة القيم في مصر».

وواصل: «على المستوى الأدبي أيضا، لدينا مجتمع مثقف ونخبوي، يعتمد على قراءة أمور هامة وكبيرة، كالنقاد الذين يعترفون بنوع واحد من الأدب، ولكن هناك أنواع أخرى من الأدب لها ملايين القراء، وهو المتن الحقيقي حاليا بكتلته وأرقامه الحقيقية في الوقت الحالي».