حمدي بتشان: المهرجانات لم تسحب البساط من الأغنية الشعبية

أكد الفنان حمدي بتشان، أن أغاني المهرجانات، لم تسحب البساط من الأغنية الشعبية التي مازالت متربعة على عرش الفن، رغم كل ما يقال عن نسب المشاهدات التي تحققها المهرجانات على السوشيال ميديا والمنصات الإلكترونية، وذلك خلال تصريحاته لـ «تلفزيون الوطن».

وقال «بتشان»: «المهرجانات لم تسحب البساط من الأغنية الشعبية ومستحيل إنها تتسبب في موتها لأنها أبدية، والدليل ظهور مطربين شعبيين مثل أحمد شبية وكسّر الدنيا بأغانيه، وبالتالي يبقى الناس تنتظر الفن الحقيقي وبتساعد في نجاحه، إحنا بنغني لعامة الشعب بنحترمهم ويحترمونا».

حمدي بتشان لـ مطربي المهرجانات: سلوّا الناس بأدب

وأضاف حمدي بتشان: يجب على مطربي المهرجانات احترام الفن ومايقدموه من كلمات، ولو عايز تسلي الناس سليهم بأدب، للأسف المهرجانات فُرضت على الناس خصوصًا في فترة كورونا، بداية المهرجانات كانت مع أوكا وأورتيجا وقدموا فن حلو وشيك، لكن بعد ذلك الموضوع راح في سكة تانية وللأسوأ، وأصبح هناك مفردات لغة مش لازم تدخل البيوت».

يدعم قرارات نقابة الموسيقيين لمواجهة الإسفاف

ووصف حمو بيكا بأنه شخص «غلبان وربنا يعفو عنه»، لكن يجب مراعاة الكلمات التي تقدم في أغاني المهرجانات، متابعًا: «وأنا مع نقيب الموسيقيين وأدعم خطواته تجاه التعامل مع أغاني المهرجانات لوقف الإسفاف، وأي خطوة تعملها النقابة أنا معها وفي صفها طالما في صالح الفن».

وفيما يخص مسألة تغيير بعض مطربي المهرجانات لأسمائهم، قال «بتشان»: قصة تغيير الاسماء تعود لنقابة الموسيقيين ولهم مطلق الحرية فيما يرونه، ولكن في رأي أن الأزمة ليست في تغيير الاسم «يعني واحد اسمه جمعة بقى اسمه هيثم، ايه اللي هيحصل؟»، لكن الأهم هو اختيار الكلمات الراقية.