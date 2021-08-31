هيفاء: مقدمو المهرجانات الشعبية طوروا نفسهم.. «مبقوش يكرروا الموسيقى»

قالت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، إن فيروس كورونا أثر على العالم كله، لكن الطب كانت له وقفة مهمة بهذا الصدد، معترفة أنها كانت ضد الحصول على اللقاح، لكن وعيها تغير: «أي دكتور كنت أسلم عليه كان يسألني اتطعمت، والحملات الطبية كان لها دور في توعية المواطنين».

رأيها في المهرجانات الشعبية

وتحدثت وهبي خلال حوارها مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج «التاسعة»، عبر القناة الأولى، عن المهرجانات الشعبية: «بحبها بس مش بحب كل حاجة، وأصحاب أغاني المهرجانات عارفين نجاحهم طوروا الموسيقى ومبقوش يكرروا الموسيقى والكلام وفي كلام بيتكتب من الشارع في المهرجانات له معنى كبير ميقلش عن اللي في أغاني مهمة».

تفاصيل «ديو» إليسا

وحول مشاركتها في كليب النجمة إليسا «هنغني كمان وكمان»، الذي أطلقته العام الماضي، قالت: «كنا واخدين موضوع كورونا على محمل الجد وواحشين بعض لأن الموضوع كان جديد، كلمتني إليسا عن المشروع ومفكرتش لحظة وحسيت إن الناس ساعتها كانت محتاجة تشوف حاجة مبهجة».

وأوضحت: «لما وافقت وسألت هنطلع الساعة كم قالوا حالا، شعري كان مبلول وطلبت أنشفه، قالوا لي حلو، فشاركت، وكل حاجة في الكليب كانت حقيقية وده قرب الناس من العمل، وأحب إليسا كثيرا، ورغم إني شاركت في الأغنية ومغنتش فيها إلا إني بحس إنها أغنيتي».

وفي وقت سابق، نشر مؤدي المهرجانات «نور التوت»، عبر صفحته على «فيس بوك»، فيديو جديد للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، توجه خلاله رسالة إلى الجمهور بخصوص حمو بيكا، أثناء حفلها في العلمين الجديدة، حيث ظهرت خلال الفيديو، وهى تبحث عن بيكا وسط جمهورها في الحفل، وعندما شاهدته رحبت به، وحرصت على أن توجه رسالة خاصة إلى الجمهور، وقالت: «وينو حمو بيكا، محدش يزعل لي حمو».