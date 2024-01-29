حقيقة تسمية ملك الموت بـ«عزرائيل».. مفتي الجمهورية الأسبق يوضح

يبحث البعض عن صحة تسمية ملك الموت بـ«عزرائيل» كما هو معروف ومشاع بين الناس، فهل ورد ذلك في القرآن أو السنة؟ وهو ما أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، في درس له، موضحًا حقيقة تسمية ملك الموت بـ«عزرائيل».

حقيقة تسمية ملك الموت بـ«عزرائيل»

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، في فيديو له، إن هناك أسماء للملائكة وردت في القرآن الكريم، منها رضوان ومالك في الجنة، أما اسم ملك الموت، فلم يرد ما يسمى بـ«عزرائيل» كما هو معروف ولم يرد ذلك سواء في القرآن أو السنة.

وتابع: «عندما دخلنا البلاد وجدنا في الكتب أن اسم ملك الموت معروف بـعزرائيل»، كما قال ابن عُلي، والذي يعد من الأئمة وتابع التابعين، قال إن اسمه عزرائيل، ولكنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة».

وفي سياق متصل، قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حول اسم ملك الموت بـ «عزرائيل»، إنه ليس موجودًا في الكتاب ولا السنة، مؤكدَا أن تسمية ملك الموت بعزرائيل من اختراع بعض الناس.

وأشار «الجندي» إلى أن الله تعالى لم يظهر اسم ملك الموت، وأن مسمى عزرائيل من تأليف البشر، ولا يوجد ملك بهذا الاسم في القرآن أو في السنة.

وتابع خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»، أن الله- سبحانه وتعالى- أخفى اسم ملك الموت حتى لا يتشاءم الناس منه، وحتى لا ينسب الناس إليه ما يفعله من قبض أرواح البشر.