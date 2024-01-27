موعد ليلة الإسراء والمعراج 2024.. الإفتاء توضح حكم الاحتفال بها

«الإسراء والمعراج»، هي ليلة مُباركة حدثت فيها مُعجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأسرى الله نبيه مُحمد من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السموات السبع، حيث فٌرض عليه الصلاة، فهي أغرب الرحلات التاريخيّة، وخلال السطور التالية نوضع موعد ليلة الإسراء والمعراج 2024، وقد جاء ذكر الإسراء والمعراج في سورة الإسراء، حيث قال تعالى: «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ».

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2024

واختلف العلماء في تحديد موعد ليلة الإسراء والمعراج 2024، لكن الأرجح أنها كانت في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب قبل الهجرة النبوية بسنة، ووفقا للحسابات الفلكية فإن يوم 7 فبراير 2024 وفقا لما أعلنته دار الإفتاء لتبدأ من مغرب الأربعاء 26 رجب 1445هـ الموافق 7-2-2024 إلى فجر الخميس 27 رجب 1445هـ الموافق 8-2-2024.

حكم الاحتفال بـ ليلة الإسراء والمعراج 2024

أوضحت دار الإفتاء في فتوى عبر موقعها الرسمي، أن المشهور المٌعتمد من أقوال العلماء سلفًا وخلفًا وعليه عمل المسلمين، أنَّ الإسراء والمعراج وقع في ليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجبٍ الأصمِّ؛ فاحتفال المسلمين بهذه الذكرى في ذلك التاريخ بشتَّى أنواع الطاعات والقربات هو أمرٌ مشروعٌ ومٌستحب؛ فرحًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتعظيمًا له، وأما الأقوال التي تحرِّمُ على المسلمين احتفالهم بهذا الحدث العظيم فهي أقوالٌ فاسدةٌ وآراءٌ كاسدةٌ لم يُسبَقْ مبتدِعوها إليها، ولا يجوز الأخذ بها ولا التعويل عليها.

أهم أحداث ليلة الإسراء والمعراج

أسرى الله نبيه محمد من مكة إلى بيت المقدس في ليلة واحدة، وهي مسافة كبيرة جدا، ولكن الله تعالى قادر على كل شيء، وعرج النبي محمد من بيت المقدس إلى السموات السبع، حيث رأى الجنة والنار، ورأى عظمة الله تعالى، وقد فرض الله تعالى الصلاة على المسلمين في ليلة الإسراء والمعراج.

أهم الأعمال في ليلة الإسراء والمعراج 2024

ليلة الإسراء والمعراج من الليالي المباركة التي لها مكانة خاصة في قلوب المسلمين، فهي ليلة عظيمة تدل على قدرة الله تعالى وعظمته، كما أنها ليلة فرض فيها الصلاة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، ويحرص المسلمون على إحياء ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 2024 بالطاعات والعبادات، مثل الصلاة والصيام، والذكر والاستغفار، كما أنهم يقرأون القرآن الكريم ويرددون الأدعية المأثورة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.