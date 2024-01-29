بالميراس يحسم كلاسيكو «الباوليستا» البرازيلي مع سانتوس بهدفين لهدف

حسم بالميراس، «كلاسيكو الباوليستا» في البرازيل، بتغلبه على سانتوس، بهدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب أليانز باركي، في إطار الجولة الثالثة من بطولة «باوليستا أيه 1».

وافتتح رافائيل فيجا لاعب بالميراس، التسجيل في مرمى سانتوس في الدقيقة 49 من عمر الشوط الثاني، فيما عزز زميله خوسيه لوبيز، تقدم الأخضر، بهدف ثان، في الدقيقة 62 من أحداث الشوط ذاته.

إصابة جوليانو لاعب سانتوس

وفي الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني، أجرى سانتوس تبديل اضطراري بنزول رومولو أوتيرو مكان جوليانو بسبب إصابة الأخير، فيما شهدت الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني، تسجيل رومولو أوتيرو لاعب سانتوس، هدف تقليص النتيجة، من تسديدة بالقدم اليسرى من منتصف منطقة الجزاء لتسكن وسط مرمى بالميراس.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ5 دقائق، أجرى بالميراس، تبديلا اضطراريا بنزول فابينيو مكان ريتشارد ريوس بسبب الإصابة، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بالميراس، إلى 7 نقاط، ليتصدر المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد سانتوس عند 6 نقاط في صدارة قمة المجموعة الأولى.