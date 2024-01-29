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قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن فيتوريا بعد وداع كأس الأمم الأفريقية

كتب:

محمد هانئ
01:24 ص | الإثنين 29 يناير 2024
فيتوريا

فيتوريا

يعقد مسئولو اتحاد كرة القدم المصري برئاسة جمال علام، اجتماعا عاجلا، مستمر من عدة ساعات، من أجل بحث مصير المدير الفني للمنتتخب فيتوريا، ولاسيما بعد وداع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 8-7 بركلات الحظ الترجيحية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

بعد وداع كأس الأمم الأفريقية.. تحرك عاجل من اتحاد الكرة بشأن فيتوريا

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة، على أن «هناك مطالب من قبل أعضاء اتحاد كرة القدم بضرورة إقالة فيتوريا، بعد الخروج المخزي من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأهدر محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي المعار للنادي الأهلي، الضربة الأخيرة لمنتخب مصر، وفشل في التصدي لأي ركلة جزاء من لاعبي منتخب الكونغو.

وخسرت مصر المباراة أمام الكونغو الديمقراطية بعد أداء باهت انتهت خلاله المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، كما أصيب ثلاثة لاعبين بالمنتخب هم محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد الشناوي نجم النادي الأهلي وإمام عاشور نجم الأهلي.

 

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بقلم محمد هانئ