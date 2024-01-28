عاجل.. 4 تغييرات في تشكيل المنتخب أمام الكونغو بأمم إفريقيا.. «مفاجأة فيتوريا»

يستعرض «الوطن سبورت» تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكونغو الديمقراطية، في اللقاء المرتقب المحدد له العاشرة مساء اليوم، على ملعب «لاورينت بوكو»، في مدينة سان بيدرو بكوت ديفوار، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا المقامة حتى 11 فبراير المقبل.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكونغو

وياتي تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكونغو الديمقراطية وفق المران الأخير الذي قاده البرتغالي روي فيتوريا، وفق ما كشف مصدر بجهاز الفراعنة لـ«الوطن سبورت»، كالتالي:

حارس المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد حمدي (أحمد فتوح)، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، مصطفى محمد، أحمد زيزو.

ويبقي «فيتوريا» على أكثر من ورقة رابحة على دكة البدلاء، أبرزهم عمر مرموش ومحمود كهربا ومصطفى فتحي، وتجري الاستعانة بهم وفق أحداث اللقاء، في ظل غياب الثلاثي محمد صلاح ومحمد الشناوي وإمام عاشور بسبب الإصابة.

محمد صلاح يغيب عن لقاء الكونغو الديمقراطية بسبب الإصاية

يذكر أن الفائز من لقاء مصر والكونغو الديمقراطية سيتأهل إلى دور الثمانية لمواجهة الفائز من مباراة غينيا الاستوائية وغينيا والمحدد لها السابعة مساء اليوم، بدور الـ16