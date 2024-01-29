أول رد فعل لمحمد صلاح بعد هزيمة الفراعنة.. ماذا قالت صحف إنجلترا؟

ردود فعل واسعة صاحبت توديع منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بخسارة درامية أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، في إطار الدور ثمن النهائي، وسط اهتمام إنجليزي كبير بمنتخب الفراعنة الذي يحمل محمد صلاح شارة قيادته.

دقائق معدودة بعد إطلاق حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة، معلنا انتهاء مشوار منتخب مصر مبكرا، كان محمد صلاح هو بطل عناوين أبرز الصحف الإنجليزية، والتي كشفت عن رد فعله عقب وداع منتخب مصر وضياع حلم رفع الأميرة السمراء.

ماذا قالت الصحف الإنجليزي عن رد فعل صلاح؟

«يشعر بخيبة أمل»، هكذا وصفت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية رد فعل صلاح، بعد رؤية فريقه يخرج من البطولة، بينما كان يستهدف العودة بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به.

«انتهت أحلام محمد صلاح في كأس الأمم الإفريقية، بعد أن خسرت مصر أمام الكونغو بركلات الترجيح، إذ كان نجم ليفربول يشاهد المباراة على شاشة التلفزيون من المنزل أثناء خضوعه لجلسة إعادة تأهيل، بينما كان يخطط للعودة في النهائي»، هكذا كشف التقرير.

خروج مصر، بدون نجمها المصاب محمد صلاح، من كأس الأمم الإفريقية بعد ركلات ترجيح مثيرة في سان بيدرو، هكذا جاء عنوان صحيفة «theathletic»، تعليقا على خروج مصر المبكر.

«صلاح سيبقى في ليفربول»، هكذا جاء عنوان موقع «thisisanfield» الذي وصف الأمر بأنه «ضربة قاسية للمهاجم»، الذي على الرغم من الادعاءات التي تقول عكس ذلك، ملتزم بشدة تجاه بلاده كقائد، بحسب التقرير.

وأضاف التقرير: «لكن الجميع في ليفربول سيستمتعون بهدوء الأخبار، التي تفيد بأن صلاح يمكنه الآن العودة إلى اللعب المحلي، بمجرد أن يستعيد لياقته البدنية».

وتحت عنوان «الكونغو الديمقراطية تطيح بأحلام مصر بقيادة محمد صلاح بركلات الترجيح بنتيجة 8-7»، أفرد موقع «nation» تقريرا حول اللقاء، قال خلاله: «ليونيل مباسي حارس مرمى الكونغو الذي سجل ركلة الجزاء الحاسمة تسبب في تحطيم أحلام محمد صلاح في العودة من الإصابة لرفع الكأس مع مصر».